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Доски из лиственницы

Цена за
Доска обрезная (лиственница) 25x100x6000 мм
Доска обрезная (лиственница) 25x100x6000 мм
В наличии
409 /шт.
27 266,67 /м³
1 шт. = 0,015 м³
Доска обрезная (лиственница) 25x150x6000 мм
Доска обрезная (лиственница) 25x150x6000 мм
В наличии
614 /шт.
26 695,65 /м³
1 шт. = 0,023 м³
Доска обрезная (лиственница) 25x200x6000 мм
Доска обрезная (лиственница) 25x200x6000 мм
В наличии
844 /шт.
28 133,33 /м³
1 шт. = 0,03 м³
Доска обрезная (лиственница) 40x100x6000 мм
Доска обрезная (лиственница) 40x100x6000 мм
В наличии
659 /шт.
27 458,33 /м³
1 шт. = 0,024 м³
Доска обрезная (лиственница) 40x150x6000 мм
Доска обрезная (лиственница) 40x150x6000 мм
В наличии
1 000 /шт.
27 777,78 /м³
1 шт. = 0,036 м³
Доска обрезная (лиственница) 40x200x6000 мм
Доска обрезная (лиственница) 40x200x6000 мм
В наличии
1 350 /шт.
28 125 /м³
1 шт. = 0,048 м³
Доска обрезная (лиственница) 50x100x6000 мм
Доска обрезная (лиственница) 50x100x6000 мм
В наличии
818 /шт.
27 266,67 /м³
1 шт. = 0,03 м³
Доска обрезная (лиственница) 50x150x6000 мм
Доска обрезная (лиственница) 50x150x6000 мм
В наличии
1 228 /шт.
27 288,89 /м³
1 шт. = 0,045 м³
Доска обрезная (лиственница) 50x200x6000 мм
Доска обрезная (лиственница) 50x200x6000 мм
В наличии
1 688 /шт.
28 133,33 /м³
1 шт. = 0,06 м³
Доска строганная (лиственница) 20x100x6000 мм
Доска строганная (лиственница) 20x100x6000 мм
В наличии
560 /шт.
46 666,67 /м³
1 шт. = 0,012 м³
Доска строганная (лиственница) 20x150x6000 мм
Доска строганная (лиственница) 20x150x6000 мм
В наличии
841 /шт.
46 722,22 /м³
1 шт. = 0,018 м³
Доска строганная (лиственница) 25x150x6000 мм
Доска строганная (лиственница) 25x150x6000 мм
В наличии
841 /шт.
36 565,22 /м³
1 шт. = 0,023 м³
Доска строганная (лиственница) 35x150x6000 мм
Доска строганная (лиственница) 35x150x6000 мм
В наличии
1 297 /шт.
40 531,25 /м³
1 шт. = 0,032 м³
Доска строганная (лиственница) 45x140x6000 мм
Доска строганная (лиственница) 45x140x6000 мм
В наличии
1 590 /шт.
41 842,11 /м³
1 шт. = 0,038 м³
Планкен прямой (лиственница) 20x120мм 2.5-4м сорт AB
Планкен прямой (лиственница) 20x120мм 2.5-4м сорт AB
В наличии
900 /м²
Планкен прямой (лиственница) 20x140мм 2.5-4м сорт AB
Планкен прямой (лиственница) 20x140мм 2.5-4м сорт AB
В наличии
900 /м²
Планкен прямой (лиственница) 20x90мм 2.5-4м сорт AB
Планкен прямой (лиственница) 20x90мм 2.5-4м сорт AB
В наличии
850 /м²
Планкен прямой (лиственница) 20x120мм 2.5-4м сорт А
Планкен прямой (лиственница) 20x120мм 2.5-4м сорт А
В наличии
1 600 /м²
Планкен прямой (лиственница) 20x140мм 2.5-4м сорт А
Планкен прямой (лиственница) 20x140мм 2.5-4м сорт А
В наличии
1 600 /м²
Планкен прямой (лиственница) 20x90мм 2.5-4м сорт А
Планкен прямой (лиственница) 20x90мм 2.5-4м сорт А
В наличии
1 600 /м²
Планкен прямой (лиственница) 20x120мм 2.5-4м сорт Прима
Планкен прямой (лиственница) 20x120мм 2.5-4м сорт Прима
В наличии
2 100 /м²
Планкен прямой (лиственница) 20x140мм 2.5-4м сорт Прима
Планкен прямой (лиственница) 20x140мм 2.5-4м сорт Прима
В наличии
2 100 /м²
Планкен прямой (лиственница) 20x90мм 2.5-4м сорт Прима
Планкен прямой (лиственница) 20x90мм 2.5-4м сорт Прима
В наличии
2 100 /м²
Планкен прямой (лиственница) 20x120мм 2.5-4м сорт Экстра
Планкен прямой (лиственница) 20x120мм 2.5-4м сорт Экстра
В наличии
2 600 /м²
Планкен прямой (лиственница) 20x140мм 2.5-4м сорт Экстра
Планкен прямой (лиственница) 20x140мм 2.5-4м сорт Экстра
В наличии
2 600 /м²
Планкен прямой (лиственница) 20x90мм x2.5-4м сорт Экстра
Планкен прямой (лиственница) 20x90мм x2.5-4м сорт Экстра
В наличии
2 600 /м²
Планкен косой (лиственница) 20x140мм 2.5м-4м сорт А
Планкен косой (лиственница) 20x140мм 2.5м-4м сорт А
В наличии
1 600 /м²
Планкен косой (лиственница) 20x140мм 2.5м-4м сорт Прима
Планкен косой (лиственница) 20x140мм 2.5м-4м сорт Прима
В наличии
2 100 /м²
Планкен косой (лиственница) 20x140мм 2.5м-4м сорт AB
Планкен косой (лиственница) 20x140мм 2.5м-4м сорт AB
В наличии
900 /м²
Планкен косой (лиственница) 20x140мм 2.5м-4м сорт Экстра
Планкен косой (лиственница) 20x140мм 2.5м-4м сорт Экстра
В наличии
2 600 /м²

Доска из лиственницы – это высококачественный строительный материал, получаемый из древесины лиственницы - прекрасного хвойного дерева. Она производится путем обработки и строгания лиственничных бревен.

Процесс производства доски из лиственницы начинается с выбора качественного сырья. Затем бревна подвергаются механической обработке на станках, где они превращаются в доски нужной толщины, ширины и длины. После этого доски подвергаются шлифовке и обработке специальными составами для защиты от вредителей и внешних воздействий.

Доска из лиственницы находит широкое применение в строительстве, отделке и ремонте. Она идеально подходит для создания полов, стен, потолков, лестниц, мебели и других конструкций. Благодаря своей прочности, стабильности и неповторимой текстуре, доска из лиственницы придает помещениям естественную и теплую атмосферу.

При выборе доски из лиственницы важно обратить внимание на несколько факторов. Во-первых, размеры и толщина доски должны соответствовать требованиям вашего проекта. Во-вторых, важно учесть класс качества доски, который определяет наличие сучков, трещин и других дефектов. Высококачественная доска из лиственницы должна быть ровной, без видимых повреждений и иметь единообразную текстуру.

Качество доски из лиственницы обычно является высоким. Лиственница характеризуется высокой прочностью, стойкостью к влаге, насекомым и гниению. Она также обладает естественной красотой, с оттенками от светло-коричневых до красно-коричневых, что добавляет элегантности и неповторимости вашему проекту.

Выбирая доску из лиственницы, вы получаете надежный и эстетичный материал, который прослужит вам долгие годы. Это прекрасное решение для тех, кто ценит качество, натуральность и долговечность в своих строительных и отделочных проектах.